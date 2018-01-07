Yol kenarına yapılan doğalgaz kutusuna, araç çarptı

Kaza Köy Ortası mahallesi Şadırvan caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç sokak üzerinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Aracın çarpması ile devrilen doğalgaz kutusunu gören vatandaşlar meraklı gözler ile kutuyu inceledi. Kutuyu takip eden vatandaşlardan bazıları gaz akışı olmadığını iddia etti. Doğalgaz kutusunun kontrollerinin yapılması için doğal gaz şirketine haber verildi. Bölgeye gelen şirket yetkilileri kutunun gerekli inceleme ve tamiratını yaptıktan sonra eski yerine monte etti.

Doğalgaz kutusunun bağlandığı evin sahibi ise, “Bu sokak üzerinde kaldırım yok. Yolda çok dar. 'Burada buna araçlar çarpar, facia olur. Bahçe duvarının dışına değil, içerisine bağlayalım' dedik. 'Maalesef kanun gereği yapamayız' dediler Bartın’ın ara sokaklarında aynı durum söz konusu” dedi.