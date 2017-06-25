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D-100 karayolu ve TEM'de Ankara istikametine uzun kuyruklar oluştu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde D-100 karayolu ve TEM'de Ankara istikametine uzun kuyruklar oluştu.

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Bayram nedeniyle İstanbul'da trafiğin ciddi oranda azalması bekleniyordu, ancak bayramın ilk gününde, özellikle D-100 karayolu ve TEM'de Ankara istikametine uzun kuyruklar oluştu.

Trafik yoğunluğu ise yüzde 50'lere yaklaştı.

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