D-100 karayolu ve TEM'de Ankara istikametine uzun kuyruklar oluştu
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde D-100 karayolu ve TEM'de Ankara istikametine uzun kuyruklar oluştu.
Bayram nedeniyle İstanbul'da trafiğin ciddi oranda azalması bekleniyordu, ancak bayramın ilk gününde, özellikle D-100 karayolu ve TEM'de Ankara istikametine uzun kuyruklar oluştu.
Trafik yoğunluğu ise yüzde 50'lere yaklaştı.
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