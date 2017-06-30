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TEM'in Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı-Abant kavşakları arası çalışma var

TEM'in Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara yönü, 4-14 Temmuz tarihlerinde ulaşıma kapatılıyor.

  • DHA
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TEM'in Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı yenileme ve onarım çalışması nedeniyle 4-14 Temmuz tarihlerinde ulaşıma kapatılacak.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında üst yapı yenileme ve büyük ünarım işi kapsamında İstanbul-Ankara istikametinde oluşan bozulmaları onarmak amacıyla, 4 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup, 14 Temmuz tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu tarihler arasında İstanbul-Ankara istikametindeki trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek, Abant kavşağından Tem otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır" denildi.

ÇAMLIDERE - GEREDE ARASINDA DA ÇALIŞMA VAR

Valilikten yapılan açıklamada Anadolu otoyolunun Çamlıdere-Gerede kavşakları arası Ankara yönünün de aynı şekilde üst yapı onarım çalışması için ulaşıma kapatılacağı, 3-10 Temmuz tarihleri arasında ulaşımın İstanbul yönünde çift yönlü sağlanacağı belirtildi.

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