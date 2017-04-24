Yola düşen kayalardan kurtulmak isterken otomobiliyle nehre yuvarlandı
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde kale yamacından kopan kaya parçaların savrulduğu yolda hareket halindeyken sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, Fırat Nehri'ne doğru yuvarlandı. Şarampoldeki ağaçlara çarpıp suya girmeyen otomobilin sürücüsü Ali Şık, kazadan yaralanmadan kurtuldu.
- İHA
Kaza, akşam saatlerinde Kelaynak sahil yolunda meydana geldi. Ali Şık, 27 ND 147 plakalı otomobiliyle ilçe merkezi yönüne ilerlerken kaleden kopan kaya parçaları yola savruldu. Bu sırada ani manevra yapan sürücü Ali Şık, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu otomobil Fırat Nehri'ne doğru yuvarlandı. Otomobil, şarampoldeki ağaçlara çarparak durdu. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Şık yaralanmadan kurtuldu. Kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araç çekici yardımıyla çıkarılarak otoparka götürüldü.
Kazada şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Ali Şık, bölgedeki kale ve dağ yamaçlarında acilen düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.