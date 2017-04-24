Yola düşen kayalardan kurtulmak isterken otomobiliyle nehre yuvarlandı

Podyumların yıldızıydı şimdi koyun otlatıp tavuk besliyor

Podyumların ünlü isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum’da bir köye yerleşti. 90’lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen’in şimdiki hali ise görenleri şaşırtıyor.