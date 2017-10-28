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Yola kontrolsüz çıkan TIR dehşet saçtı: 2 ölü

Kayseri'de kontrolsüz olarak yola çıkan TIR'ın iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Malatya karayolunun 8. kilometresinde, Pınarbaşı istikametine seyreden 38 ST 655 plakalı otomobil ile 38 E 5115 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoför idaresindeki GEPZ 810 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın altında sürüklenen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Ferdi A. olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Ömer E. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Savaş U. (21), Kurthan A. (21) ve Süleyman E. (20) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. TIR şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.

 

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