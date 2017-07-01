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Otobüsün bagajındaki dinlenme bölümünden yola savrulan şoför öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsünün bagaj kısmındaki dinlenme bölümünden yola savrulan şoför, hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Bursa'ya giden Şefik Mercan yönetimindeki 21 AG 926 plakalı yolcu otobüsünün bagaj kısmındaki dinlenme bölümünün kapısı, Medişeyh mevkisinde bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Bu sırada içeride dinlenen otobüsün diğer şoförü Ali Mercan yola savruldu.

Durumu fark eden Şefik Mercan, otobüsü emniyet şeridine çekerek, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yola savrulan Ali Mercan, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Şefik Mercan ise gözaltına alındı.

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