Yolcu otobüsü traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza saat 00.00 sıralarında Afyonkarahisar- Dinar karayolunun Dinar´a bağlı Uluköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali Uluk´un kullandığı 32 EF 098 plakalı Alanya- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsüyle İbrahim Ayan´ın kullandığı arkasında balya makinesi bağlı 03 L 1372 plakalı traktör çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüs şoförü Ali Uluk ile traktör şoförü İbrahim Ayan´ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada muavin Kayacan Biliç ile otobüsteki 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 2´si Dinar Devlet Hastanesi´ne, 1´i de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı.

Otobüste sıkışan Ali Uluk´un cenazesi ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Uluk ve İbrahim Ayan´ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga konuldu.