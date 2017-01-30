Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

Uşak'ta polisin yaptığı denetimde, bir yolcu otobüsünde 3 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri dün, Uşak-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası Kavşağı'nda denetim noktası oluşturdu. İzmir yönüne giden yolcu otobüsleri durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği Tora, bir yolcu otobüsünün bagajında siyah bir çanta içindeki uyuşturucuyu tespit etti. Çantayı açan polis, poşete sarılı 3 kilo 40 gram esrar buldu.

Ele geçirilen uyuşturucuya el koyan polis, İ.S. (35) ve G.A.'yı (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yapılan açıklamada, terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Dünyanın en harika robotları

Dünyanın en harika robotları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA