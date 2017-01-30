Yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
Uşak'ta polisin yaptığı denetimde, bir yolcu otobüsünde 3 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.
- DHA
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri dün, Uşak-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası Kavşağı'nda denetim noktası oluşturdu. İzmir yönüne giden yolcu otobüsleri durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği Tora, bir yolcu otobüsünün bagajında siyah bir çanta içindeki uyuşturucuyu tespit etti. Çantayı açan polis, poşete sarılı 3 kilo 40 gram esrar buldu.
Ele geçirilen uyuşturucuya el koyan polis, İ.S. (35) ve G.A.'yı (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yapılan açıklamada, terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.
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