Uşak'ta yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
- AA
İzmir'den Samsun'a giden Kamil Coşkun yönetimindeki 34 DY 1325 plakalı yolcu otobüsü, Güre rampalarında aynı yönde ilerleyen İsa Arbus'un kullandığı 03 V 5178 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otobüste bulunan muavin Süleyman Boz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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