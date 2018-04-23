Yolcusu rahatsızlanan Belçika uçağı Belçika uçağı, İstanbul'a acil iniş yaptı
Kayseri'den Belçika'nın Liege kentine gitmek için havalanan TUİFLY Hava Yolları uçağı İstanbul hava sahası üzerindeyken 22 yaşındaki bir yolcusu rahatsızlanınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.
- DHA
Kayseri'den havalandıktan sonra İstanbul hava sahasında yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcuyu bırakıp kalkış yapmaya hazırlandığı sırada başka bir yolcusu daha rahatsızlanan uçak, 2 saat gecikmeli havalanabildi.
Nabzı düşünce fenalaştı
Belçika'nın Liege kentine gitmek üzere Kayseri Havalimanı'ndan TUİFLY Hava Yolları'nın JAF- 7452 sefer sayılı uçağı, saat 19.35 'te kalkış yaptı. Uçak İstanbul Hava sahasında iken, Hollanda vatandaşı Beyza Kamer (22) nabız düşmesi üzerine fenalaştı. Kabin memurlarının durumu kaptan pilotlara bildirmesi üzerine uçak saat 21.10 sıralarında Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Sağlık ekipleri müdahale etti
Atatürk Havalimanı'nda görevli Portclinic sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine Kamer, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Kamer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak bu kez de uçak kalkış hazırlıklarını bitirdiği sırada Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki adı öğrenilemeyen kadın yolcu, şekerinin düşmesi üzerine rahatsızlandı. Ardından pilot, kontrol için yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak 2 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.10'da havalanabildi. Her iki yolcunun da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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