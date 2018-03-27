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Gaziantep'te otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Gaziantep'te bindiği otobüste kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

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Alınan bilgiye göre, dün GATEM-Cumhuriyet Mahallesi hattında sefer yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, İnönü Mahallesi'ndeki durağa geldiğinde yolculardan biri fenalaştı.

Şoför Ayhan Dalgın, rahatsızlanan yolcuyu otobüsle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve yoğun bakıma alınan Reyhan Şahan'ın (45) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Araçtaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün arka koltuğunda oturan Reyhan Şahan'ın kalp krizi sonucu merdivenden düşmesi, yolcuların kendisine müdahalesi ve şoför Ayhan Dalgın'ın hastayı acil servise yetiştirmesi yer alıyor.

Dalgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcusunu hastaneye yetiştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Şahan'ı bugün hastanede ziyaret ettiğini anlatan Dalgın, "İnsanlık vazifemi yerine getirdim. Kendisi bana teşekkür etti. Yoğun bakımda tedavisi yapılıyor, şu an durumu iyi." dedi.  

 

 

 

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