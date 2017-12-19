Yolda 15 bin lira bulan çocuk parayı sahibine ulaştırdı

Sinop'un Boyabat ilçesinde içinde 15 bin lira olan çanta bulan 13 yaşındaki çocuk, parayı sahibine ulaştırdı.

Boyabat Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Efe Enes Kurt, dün akşam okuldan eve giderken Camikebir Mahallesi'nde kaldırımda çanta gördü.

Çantanın içinde para olduğunu fark eden Kurt, Boyabat Belediyesine giderek Beyaz Masa yetkililerine durumu anlatıp çantayı teslim etti.

Beyaz Masa yetkililerince yapılan araştırmada, çantanın A.G. isimli kadına ait olduğu belirlendi.

Yetkililerin haber vermesi üzerine belediyeye gelen A.G. çantasını teslim aldı.

Belediye Başkanı tablet hediye etti

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, paranın sahibine ulaştırılmasını sağlayarak örnek davranışta bulunan Efe Enes Kurt'u makamında ağırlayarak tablet hediye etti.

Çakıcı, Kurt'un çok güzel bir davranışta bulunduğunu vurgulayarak "Enes'i yetiştiren anne babasına teşekkür ediyorum. Kendisini helal lokma ile büyütmüşler. Bazen gençlerimizden ve çocuklarımızdan şikayetçi oluyoruz ama bu gençlerimiz, hem İslami hem de insani davranışları gösterebilecek nitelikteler. Kendisiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Kurt da hastalığı sebebiyle dün öğretmenlerinden izin alarak eve giderken kaldırımda çanta gördüğünü, çevresindekilere parayı nereye teslim etmesi gerektiği konusunda danıştığını söyledi.

Sonra da belediyeye gidip çantayı Beyaz Masa görevlilerine teslim ettiğini anlatan Kurt, "Bir süre sonra çantanın sahibi abla geldi. Bana sarıldı, teşekkür etti. Bir miktar da para verdi. Şu an çok huzurlu ve mutluyum." dedi.