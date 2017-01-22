Yolun karşısına geçerken otomobilin altında can verdi

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Lami Özen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Samsun Mahallesi TIR parkı mevkiinde meydana geldi. Hatice Aydın yönetimindeki 35 AY 0874 plakalı otomobil, aracını park yerine bırakarak yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan kamyon sürücüsü Lami Özen'e çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil de bariyerlere çarparak durdu. Kazada, Lami Özen ağır yaralanırken, Hatice Aydın hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Hatice Aydın itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesi'ne, Lami Özen ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Lami Özen hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hatice Aydın ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.