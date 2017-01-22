Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yolun karşısına geçerken otomobilin altında can verdi

Kocaeli'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Lami Özen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Lami Özen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

 

Kaza, D-100 karayolu Samsun Mahallesi TIR parkı mevkiinde meydana geldi. Hatice Aydın yönetimindeki 35 AY 0874 plakalı otomobil, aracını park yerine bırakarak yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan kamyon sürücüsü Lami Özen'e çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil de bariyerlere çarparak durdu. Kazada, Lami Özen ağır yaralanırken, Hatice Aydın hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Hatice Aydın itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü Seka Devlet Hastanesi'ne, Lami Özen ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Lami Özen hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hatice Aydın ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'danKuran-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'danKuran-ı Kerim tilaveti

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA