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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon böyle çarptı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde kamyon, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan bayanı ezdi. Kadının ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza Foça Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Bulvarı ile 953 Sokak’ın kesiştiği kavşakta geçen meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Şaziye Bulut  dönüş yapmak isteyen M.Y. (58) yönetimindeki 48 PU 962 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun ön tekerinin altında kalan Bulut'un çığlıkları üzerine sokağa fırlayan çevredeki esnafların uyarısıyla kamyon sürücüsü Yantır ,kamyonu geri hareket ettirdi. Bulut'un üzerindeki kamyon geri çekilince yerde hareketsiz kalan talihsiz kadın için 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istendiler. 
 
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bulut'un hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü M.Y., ifadesi alınmak üzere Fethiye Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis'deki sorgusunun ardından Fethiye Adliyesi’ne sevk edilen sürücü, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
Kaza anı bölgedeki bir internet kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sokak girişinde dükkanı bulunan berber Öner Çot, kaza olduğu sırada havanın çok yağışlı olduğunu belirterek, "Çığlık sesi üzerine dükkandan dışarı çıktım, kadını yerde yatarken gördüm, şoförden kamyonu geri çekmesini istedik. Kadının durumu kötüydü. Ayağı ezilmişti. Kalça kısmında da ezik vardı" dedi.
 
Gökhan Emren ise, kamyonun ön tekerinin talihsiz kadının sırtının üzerine çıktığını belirtti. Kamyonların sokak girişinde sürekli tehlikeli dönüşler yaptığını söyleyen Emren, şoförün kör noktada kalan kadını fark etmemiş olabileceğini söyledi.
 

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