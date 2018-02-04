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Yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı

Malatya’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Talihsiz vatandaş kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

  • İHA
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İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre, S.Y.Y idaresindeki 34 PGD 57 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Perker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Perker yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan  Perker'in hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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