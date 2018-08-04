Yöneticilerin eli yeni sistemle güçlendi
‘Star Şehir Buluşmaları’nın bu ayki durağı Denizli’ydi. Star yazarlarının düzenlediği söyleşide Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değerlendirdi.
- ŞENER KILIÇ
Milli iradenin sesi Star Gazetesi yazarları Şehir Buluşmaları kapsamında Denizli’deydi. Şehir Buluşmaları ilk gününde Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve Gazeteci, Yazarlar Mustafa Kartoğlu, Beril Dededoğlu ve Alper Tekbaş kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın evsahipliği yaptığı gezide Star ekibinin ilk durağı kentin beyaz gömleği Pamukkale ve çevresindeki Hierapolis ve Laodikeia antik kentleri oldu. Laodikeia gezisinde Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tarafından Star ekibine kentin tarihi ve oluşumu ile ilgili bilgi verildi.
STAR YAZARLARINA TEŞEKKÜR EDERİM
Şehir Buluşmaları’nın ikinci gününde ise Anemon Otel’de “Yeni Sistemde Türkiye’nin ve Denizli’nin Geleceği” konulu söyleşi düzenledi. Star Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu’nun moderatörlüğündeki söyleşiye AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Vali Hasan Karahan, Belediye Başkanı Osman Zolan, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Star yazarlarına Denizli’ye gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
DENİZLİ ANADOLU’NUN GİZLİ KALMIŞ BİR ŞEHRİ
Zolan, Denizli’nin Anadolu’nun gizli kalmış bir şehri olduğunu belirterek “Kentimizi görenler farklı olduğunu hisseder ve yaşarlar. Denizli kendi köklerinden geleceğe katkı sağlayan bir şehirdir, ülkeye yük olmaz, cari açığı değil fazlası vardır. Üç buçuk milyon dolarlık ihracatıyla sekizinci sıradadır. Denizli bir Ahilik şehridir. Tekstil ve sanayinin yanı sıra turizmle de ön plana çıkmaktadır. En çok turist gelen iller arasında beşinci sıradadır. Tarımsal anlamda da dünyada tüketilen kekiğin yüzde 80’ini üretmektedir” dedi.
MUSTAFA KARTOĞLU: DÜNYADA İTTİFAK KRİZİ YAŞANIYOR
Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Mustafa Kartoğlu, her ne kadar Denizli’de olsalar da Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun her şehri yakından ilgilendirdiğini söyleyerek söze başladı. Kartoğlu şunları söyledi: “Dünya bir ittifak krizi yaşıyor. Sadece Türkiye ile ABD arasında değil, ABD ile diğer müttefikleri arasında da bir kriz var. Bu kriz nereye varacak öngörmek mümkün değil. Ama bazı şeyleri kestirebiliyoruz. Bunu bir karanlığın içine girmek olarak değerlendirmiyorum. Çünkü bir taraftan diğer müttefikler ile Türkiye’nin aynı pozisyonda bulunuyor olması, aynı tehdit ve sıkıntılarla karşı karşıya olması Türkiye için bir avantaj. Ya da ABD hegemonyasının karşısında tek başımıza olmadığımızın göstergesi. İngiltere’nin AB’den ayrıldıktan sonra Türkiye ile yakınlaşması, son zamanda Almanya’nın önemli bir değişim gösteriyor olması, Fransa ve Almanya’nın buna kısaca AB diyebiliriz. Türkiye ve Rusya ile İstanbul’da dörtlü bir zirve yapacak olması, ABD’nin tek taraflı hegemonik ve kaba politikalarına karşı yeni bir yol arayışıdır. Türkiye bu yolu daha önce açtı.”
NUH ALBAYRAK: SÖMÜRÜLMEKTEN KURTULDUK
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak Denizli’nin yerli ve milli bir duruş sergileyen, üretime yoğun bir katkı sağlayan kent olduğunu söyledi. Albayrak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Uzun zamandır Türkiye olarak krizle çalkalanıyoruz. Biri bitiyor biri başlıyor. Dünyanın gidişatına baktığımız zaman uzunca bir süre dünyayı hesapsızca sömüren emperyalist bir düzen var. Gerek son zamanlarda artan küresel krizler, gerekse bu emperyalizmin getirdiği doyumsuzluk, gelişmiş ülkeleri daha agresif bir duruma getirdi. ‘Bütün dünyayı sömürelim’ anlayışı hakim oldu. Bunun devam etmesi için de özellikle dış politikada ABD ile Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin marjinal bir tutum sergilemeye başladığını görüyoruz. Biz sesimizi çıkarmasak köküne kadar sömürülen bir ülke olacaktık. Bunun sonu yok. Doksan yıl kadar böyle idare etmişiz zaten. Biz, ABD ve Avrupa ile iki aynı seviyedeki ülke gibi ortak çıkarlarımız uğruna ilişkilerimizi sürdürelim istiyoruz. Türkiye bu agresif politikaya rağmen son derece muktedir, son derece diplomatik bir tavırla krizi çözmeye çalışıyor.”
İKİ YOLUMUZ VARDI
Albayrak, “İçeride etkili ve kaliteli siyaset üretmeyi beceremeyen muhalefetin sığındığı çok basit bir şey var. ‘Biz Türkiye’nin agresif tutumundan dolayı bu hale geldik’ deniyor. İki yolumuz vardı. Ya yakın zamana kadar devam eden her ne kadar adına parlamenter sistem dense de emperyalizmin uşağı şeklinde yürüyen ilişki devam edecekti ve daha sürdürülemez bir noktaya gidecekti. Ya da biz bu faturayı göze alacaktık. Başka yolu yoktu. İşte tam da burada sistem değişikliği gereksinimi ortaya çıkıyor. Peki bizim yakın zamana kadar uyguladığımız sistem parlamenter sistem miydi? Bunu sormak lazım. Belki biz Çanakkale’den sokmadık İngiliz savaş gemilerini ama maalesef daha sonraki adın parlamenter sistem denen sistemin açıkları vasıtasıyla emperyalist güçler buraya gelmeden de kendi ulusal çıkarları doğrultusunda bu ülkeyi yönetmeye devam etmişler. Bu farklı biçimlerde olabiliyor. Anayasa Mahkemesi’nde alınan bir karar üzerinden ya da muhalefet partileri üzerinden olabiliyor. Yeni sistemin ülkenin menfaatlerini ön plana çıkartarak ülkeyi yönetenlerin elini güçlendirecek” dedi.
HASAN KARAHAN DENİZLİ VALİSİ
TÜRKİYE’NİN BÜYÜK ŞEHRİ
Denizli Valisi Hasan Karahan da Denizli’nin geçmişten bugüne gösterdiği ve özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde öne çıkan milli mücadelesinden bahsetti. Karahan, “Denizli bundan sonra da milli ve yerli kalarak dünyaya söz söyleyecek, üretim yaparak satacak, kıyamete kadar da büyük Türkiye’nin büyük şehri olarak olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.
BERİL DEDEOĞLU / GAZETECİ YAZAR
PANİĞE HİÇ GEREK YOK
Gazeteci-Yazar Beril Dedeoğlu Türkiye ile ABD arasındaki krizi değerlendirdi. Dedeoğlu, “ABD ile aramızdaki dış politika ne olacak? Karşımızda Trump olduğu sürece öngörmemiz mümkün değil. Sabah attığı tweeti öğleden sonra ‘Ben bunu mu yazmışım?’ diyerek değiştiriyor. ABD yönetimi kriz üzerinden dış politika üretmeyi adet haline getirdi. Ayrıca kriz fırsatlar sunar, paniğe kapılmanın anlamı yok. Her seçim sonrası bu tür ulusal krizler yaşanır. ABD içi boş yaptırımlar uygulama çabasında, çok ciddiye almamak lazım. Baskı uyguladığı ülkeler listesine Türkiye’nin adını da yazmak istiyor. Ancak Trump, şunu bilmeli ki Türkiye üzeri kolay çizilecek bir ülke değil. Bir kişi üzerinden bu istihbarat elemanı da başka biri de olabilir, kriz çıkarmanı gerekçesini anlamak mümkün değil. Uyguladığı yaptırımın uluslararası alanda bir hükmü de yok. Trump’ın uyguladığı bu dış politikanın ABD’nin yararına olup olmadığına Amerikalılar karar verecek” diye konuştu.
ALPER TEKBAŞ / GAZETECİ YAZAR
PARLAYAN BİR YILDIZ OLACAK
Gazeteci-Yazar Alper Tekbaş her vatandaşın Denizli’nin turizminin gönüllü elçisi olması gerektiğini dile getirdi. Tekbaş, turizm potansiyelini yükseltmek için sadece o bölgeye gelen turistlerin sayısını değil, gelir seviyesinin arttırılmasının önemine değindi. Türk turizmini değerlendiren Tekbaş, “En zor dönemlerde bile yerli ve milli bir duruş sergiledik. Türk turizminin geleceğinin açık olduğunu ve altığın çağını yaşayacağını ifade ettik. Allah bizi yanıltmadı ve şu anda yaz sezonunun tam ortasında 32 milyar dolar gelir ve 40 milyon turist ile tüm zamanların rekorunun kırıldığı bir yıldayız. Daha şimdiden 2019’un rezervasyonları Türkiye’ye geliyor. Bunu da paylaşmak istedim. Turizm sektörü 54 sektörle bağlantılı olarak bir buçuk milyon insana iş imkanı sağlayan ülkenin tanıtımında, gücünü ifade etmesinde çok önemli. Denizli Türk turizminde ilklerin başladığı yer. Denizli’de on iki ay boyunca otellerin ve açık on iki ay turizmin yapıldığı bir il. Bu müthiş bir avantaj ve bu avantajla birlikte inanıyorum Denizli Türk turizminin parlayan yıldızı olacak” dedi.
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