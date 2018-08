Yöneticilerin eli yeni sistemle güçlendi

PANİĞE HİÇ GEREK YOK

Gazeteci-Yazar Beril Dedeoğlu Türkiye ile ABD arasındaki krizi değerlendirdi. Dedeoğlu, “ABD ile aramızdaki dış politika ne olacak? Karşımızda Trump olduğu sürece öngörmemiz mümkün değil. Sabah attığı tweeti öğleden sonra ‘Ben bunu mu yazmışım?’ diyerek değiştiriyor. ABD yönetimi kriz üzerinden dış politika üretmeyi adet haline getirdi. Ayrıca kriz fırsatlar sunar, paniğe kapılmanın anlamı yok. Her seçim sonrası bu tür ulusal krizler yaşanır. ABD içi boş yaptırımlar uygulama çabasında, çok ciddiye almamak lazım. Baskı uyguladığı ülkeler listesine Türkiye’nin adını da yazmak istiyor. Ancak Trump, şunu bilmeli ki Türkiye üzeri kolay çizilecek bir ülke değil. Bir kişi üzerinden bu istihbarat elemanı da başka biri de olabilir, kriz çıkarmanı gerekçesini anlamak mümkün değil. Uyguladığı yaptırımın uluslararası alanda bir hükmü de yok. Trump’ın uyguladığı bu dış politikanın ABD’nin yararına olup olmadığına Amerikalılar karar verecek” diye konuştu.

ALPER TEKBAŞ / GAZETECİ YAZAR

PARLAYAN BİR YILDIZ OLACAK

Gazeteci-Yazar Alper Tekbaş her vatandaşın Denizli’nin turizminin gönüllü elçisi olması gerektiğini dile getirdi. Tekbaş, turizm potansiyelini yükseltmek için sadece o bölgeye gelen turistlerin sayısını değil, gelir seviyesinin arttırılmasının önemine değindi. Türk turizmini değerlendiren Tekbaş, “En zor dönemlerde bile yerli ve milli bir duruş sergiledik. Türk turizminin geleceğinin açık olduğunu ve altığın çağını yaşayacağını ifade ettik. Allah bizi yanıltmadı ve şu anda yaz sezonunun tam ortasında 32 milyar dolar gelir ve 40 milyon turist ile tüm zamanların rekorunun kırıldığı bir yıldayız. Daha şimdiden 2019’un rezervasyonları Türkiye’ye geliyor. Bunu da paylaşmak istedim. Turizm sektörü 54 sektörle bağlantılı olarak bir buçuk milyon insana iş imkanı sağlayan ülkenin tanıtımında, gücünü ifade etmesinde çok önemli. Denizli Türk turizminde ilklerin başladığı yer. Denizli’de on iki ay boyunca otellerin ve açık on iki ay turizmin yapıldığı bir il. Bu müthiş bir avantaj ve bu avantajla birlikte inanıyorum Denizli Türk turizminin parlayan yıldızı olacak” dedi.