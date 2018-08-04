Yöneticilerin eli yeni sistemle güçlendi

Milli iradenin sesi Star Gazetesi yazarları Şehir Buluşmaları kapsamında Denizli’deydi. Şehir Buluşmaları ilk gününde Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve Gazeteci, Yazarlar Mustafa Kartoğlu, Beril Dededoğlu ve Alper Tekbaş kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın evsahipliği yaptığı gezide Star ekibinin ilk durağı kentin beyaz gömleği Pamukkale ve çevresindeki Hierapolis ve Laodikeia antik kentleri oldu. Laodikeia gezisinde Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tarafından Star ekibine kentin tarihi ve oluşumu ile ilgili bilgi verildi.

STAR YAZARLARINA TEŞEKKÜR EDERİM

Şehir Buluşmaları’nın ikinci gününde ise Anemon Otel’de “Yeni Sistemde Türkiye’nin ve Denizli’nin Geleceği” konulu söyleşi düzenledi. Star Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu’nun moderatörlüğündeki söyleşiye AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Vali Hasan Karahan, Belediye Başkanı Osman Zolan, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Star yazarlarına Denizli’ye gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

DENİZLİ ANADOLU’NUN GİZLİ KALMIŞ BİR ŞEHRİ

Zolan, Denizli’nin Anadolu’nun gizli kalmış bir şehri olduğunu belirterek “Kentimizi görenler farklı olduğunu hisseder ve yaşarlar. Denizli kendi köklerinden geleceğe katkı sağlayan bir şehirdir, ülkeye yük olmaz, cari açığı değil fazlası vardır. Üç buçuk milyon dolarlık ihracatıyla sekizinci sıradadır. Denizli bir Ahilik şehridir. Tekstil ve sanayinin yanı sıra turizmle de ön plana çıkmaktadır. En çok turist gelen iller arasında beşinci sıradadır. Tarımsal anlamda da dünyada tüketilen kekiğin yüzde 80’ini üretmektedir” dedi.

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