Yorgunluk şikayeti ile gittiği hastaneden, karaciğerinin iflas ettiğini öğrendi

Diyarbakırlı 47 yaşındaki Abdullah Yıldırım, yaklaşık 3 ay önce iş yerinden aşırı yorgunluk şikayeti ile izin alarak hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından sonuçları alan Yıldırım, doktorun söyledikleri karşısında şok geçirdi. Sarılık hastalığına yakalandığı ve karaciğerinin iflas etme noktasına geldiğini öğrenen Yıldırım, çaresiz bir şekilde evinin yolunu tuttu. Telefonu her çalındığında nakil için arandığını düşünerek heyecanla telefona sarılan Yıldırım, çaresiz bir şekilde kendilerine yardım edilmesini bekliyor.

Yaşadıkları ile ilgili konuşan Yıldırım, "47 yaşındayım ve 4 çocuk babasıyım. Yaklaşık 3 ay önce maden ocağında çalıştığım sırada aşırı yorgunluğa kapıldım ve izin isteyerek hastaneye gittim. Burada yapılan tetkiklerin ardından sarılık hastalığı ve karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalık öncesinde de kendimi iyi hissetmediğim için bazı dönemler çalışmıyordum. Teşhisin ardından tamamen çalışamaz duruma geldim. 4 çocuğum var, evimiz kira. Maddi anlamda çok büyük sıkıntılar çekiyorum. Hayırseverlerden bana yardım etmelerini istiyorum" dedi.