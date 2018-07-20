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YouTube çocukları suistimal eden kanalı kapattı

YouTube, daha önce DaddyOFive ismiyle yayın yapan ve çocuklara yaptıkları şakalar yüzünden büyük sorunlara yol açan Mike ve Heather Martin çiftinin tekrar platformda aktif olduğunu öğrenince yeni kanallarını da kapattı

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Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan ve bünyesinde pek çok içerik üreticisine para kazandıran YouTube’da bazıları Türkiye’de de olmak üzere çocukları üzerinden kazanç sağlayan ebeveyn kanalları mevcut. Bu kanalların en aşırıya kaçanı ve en tepki toplayını olan FamilyOFive, YouTube tarafından kapatıldı.
 
Çocuklar üzerinde yaptığı şakalar yüzünden daha önce ‘DaddyOFive’ isimli bir kanallarını daha kaybeden Mike ve Heather Martin çifti, çocuk ihmali suçundan 5 senelik sartlı tahliye cezasına çarptırılmıştı. Özellikle çocukları korkutup ağlattıkları video basında geniş yer bulmuş ve büyük tepki çekmişti.
 
Martin çiftinin platforma geri dönerek FamilyOFive ismiyle yeni videolar paylaşmasına ise YouTube seyirci kalmadı. Kanal kısa zaman içinde 750 bin aboneye ulaştı ve 175 milyon izlenme sayısı yakaladı ancak YouTube, kanalı tamamen kapatarak olası bir çocuk istismarına daha izin vermeyeceğini gösterdi. Hesabın son videosu 4 gün önce paylaşılmıştı.
 
(Haber Türk)

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