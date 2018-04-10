YouTube hacklendi, en çok izlenen videolar silindi!
YouTube'un hacklenmesiyle birlikte video paylaşım platformundaki en çok izlenen videolar silindi ve değiştirildi. Hackten etkilenen videolar arasında birkaç ay önce izlenme rekorları kıran “Despacito” isimli şarkını klibi de yer alıyor.
YouTube son zamanların en büyük hack saldırısını yaşadı. Video paylaşım platformunda açık bulan hackerlar, bu açığı kullanarak en çok izlenen videolardan birçoğunu platformdan kaldırdı veya değiştirdi. Luis Fonsi ve Daddy Yankee’ye ait “Despacito” isimli şarkı da silinen veya değiştirilen videolar arasında bulunuyordu. Platformun en çok izlenen videosu olan ve yüklendiğinden beri paylaşım rekorları kılan Despacito’nun yanı sıra Shakira, DJ Snake, Selena Gomez, Drake, Katy Perry, Chris Brown ve Taylor Swift gibi popüler şarkıcıların da parçaları hack saldırısından etkilendi.
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