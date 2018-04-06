YouTube Hikayeler özelliği kullanıma sunuldu
Snapchat‘e rakip olmak isteyen Instagram, geçtiğimiz yıllarda Hikayeler işine girmişti. Instagram’dan sonra hemen hemen her platforma gelen Hikayeler özelliği şimdi de YouTube’un dikkatini çekti. YouTube Hikayeler olarak da isimlendirebileceğimiz Song Stories özelliği, şimdilik belli başlı kullanıcılara sunuluyor.
Sessiz sedasız kullanıma sunulan Song Stories özelliği, şarkı sözleri ve bilgileri sunan Genius ve YouTube işbirliği ile geliştirildi.
Sadece Genius‘ta kullanıma sunulan Song Stories özelliği ile şarkıcıların; röportajlarına, şarkıların video kliplerinden kesitlerine, konser görüntülerine ve şarkı sözlerine ulaşılabiliyor.
Şimdilik müzik sektöründeki şarkıcılara sunulan bu özellik, YouTube üzerinden değil Genius uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Tahminlerimize göre; YouTube önce Genius platformunda nabız yoklayacak, daha sonra Hikayeler özelliğini resmi olarak kendi platformuna taşıyacak.
Şarkıcıların hikaye paylaşımlarını Genius‘ın iOS veya Android uygulamasını mağazalardan indirerek izleyebilirsiniz.
(ShiftdeIete)
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