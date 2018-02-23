YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi

Afrin'e girmek istediği belirtilen bir konvoyun vurulduğunu gösteren görüntüler TSK'nın YouTube hesabına yüklendi ve Twitter'dan paylaşıldı. Ancak YouTube, videoyu 'rahatsız edici içeriğe sahip olduğu' gerekçesiyle kaldırdı.

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" uyarısı çıkıyor.

TSK, YouTube'un bu adımı üzerine videonun tamamını Twitter'a yükledi.