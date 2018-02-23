YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi
Video paylaşım sitesi YouTube, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e girmek isteyen konvoyun vurulduğu paylaştığı videoyu sisteminden sildi.
Afrin'e girmek istediği belirtilen bir konvoyun vurulduğunu gösteren görüntüler TSK'nın YouTube hesabına yüklendi ve Twitter'dan paylaşıldı. Ancak YouTube, videoyu 'rahatsız edici içeriğe sahip olduğu' gerekçesiyle kaldırdı.
Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" uyarısı çıkıyor.
TSK, YouTube'un bu adımı üzerine videonun tamamını Twitter'a yükledi.
Afrin’e Silah ve Mühimmat Taşıyan Terör Örgütü Konvoyunun Vurulması - 22 Şubat 2018 pic.twitter.com/PL8fFP3ZOM— TSK (@TSKGnkur) 23 Şubat 2018
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