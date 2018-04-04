Yozgat merkezli 17 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon
Yozgat merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
- AA
Yozgat merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "mahrem askeri yapılanmasına" mensup üyelerin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde bulunduğu belirlenen 23 asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Yozgat Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı aktarıldı.
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