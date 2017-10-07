Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir kişi, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

İddiaya göre, Sıddık G. (24), ayrı yaşadığı eşi Özlem G'nin (23) babasının evine gitti.

Sıddık G, evin bahçesinde Özlem G. ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay'a av tüfeğiyle ateş etti.

Özlem G. ile İsmail ve Zeynep Özçay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Sıddık G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çiftin 1,5 yaşında bir çocuklarının olduğu ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medyadan canlı yayın

Öte yandan cinayetin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Sıddık G, pişman olduğunu belirterek, "Şeytana uydum. Allah’ım ne olur affet beni." ifadesini kullandı.