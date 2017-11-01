Yozgat'ta 38 bin 400 metrekare büyüklüğünde Tür bayrağı oluşturuldu

Gazeteciler Hatıra Ormanı'nda taş ocaklarından getirilen 20 bin ton taş kullanılarak 38 bin metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı oluşturuldu

Sorgun Belediyesi, ilçenin Üçtepeler mevkisinde, iş adamı Salim Taşçı tarafından oluşturulan "Salim Taşçı Gazeteciler Hatıra Ormanı"na 160 metre eninde 240 metre genişliğinde Türk bayrağı yaptırdı. Ay yıldız için 500 ton mozaiğin kullanıldığı Türk bayrağında 20 bin ton taş yer aldı. Demir oksit boya kullanılarak renklendirilen bayrak bir yılda tamamlandı.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Yozgat'ın en çok şehit veren vilayetlerden olduğunu söyledi.

Şimşek, "15 Temmuz'da da ilimiz ve ilçemiz en büyük kahramanlık örneğini gösterdi. Dolayısıyla bu bayrak Yozgat'a, Sorgun'a yakışır diye düşündük." dedi.

Şimşek, bayrağın Üçtepeler mevkisine yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Üç tepenin birinde daha önce iş adamı Salim Taşçı tarafından hatıra ormanı oluşturulmuştu. Orada Türk bayrağını andıran çiçek ve fidan dikilmiş fakat pek gözükmüyordu. Daha sonra tepenin tamamında 160 metre eninde 240 metre boyutunda 38 bin 400 metrekare alana 20 bin ton kalker taş yerleştirdik. Ay yıldızı mozaik taş ile boyaya ihtiyaç duymadan yaptık. Kırmızısını boyadık ve 38 bin 400 metrekare Türkiye'nin ve dünyanın en büyük bayrağını yaptık."

Sorgun Belediyesi Fen İşleri Müdürü Coşkun Çalışkan da taş ocaklarından getirdikleri 20 bin ton taşın iş makinesi ve işçilerin yardımıyla yerleştirildiğini söyledi.