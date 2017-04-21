Yozgat'ta arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde arıcılık yapan kişi, arıların sokması sonucu hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şener Çevik (47), Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki kovanların bakımını yaptığı sırada, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden arıların sokması sonucu rahatsızlandı.
Alerjisi bulunan Çevik, yakınları tarafından Çekerek Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk tedavisinin ardından Sorgun Devlet Hastanesine sevk edilen Çevik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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