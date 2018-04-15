Yozgat'ta bir otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı
Yozgat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- AA
Savaş Durak (48) yönetimindeki 66 AP 939 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu 4. kilometrede, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Sürücü ve eşi Cennet Durak (46) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Sudenur İnan (6), Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Araçta sıkışan cenazeler, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Yozgat Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.