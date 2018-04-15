Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yozgat'ta bir otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı

Yozgat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savaş Durak (48) yönetimindeki 66 AP 939 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu 4. kilometrede, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü ve eşi Cennet Durak (46) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Sudenur İnan (6), Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Araçta sıkışan cenazeler, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Yozgat Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Suriye´de oynanan oyun başkadır'

'Suriye´de oynanan oyun başkadır'

Ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi

Ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi

Evlerinin bodrumunda yetiştirdi

Evlerinin bodrumunda yetiştirdi

Yumurtada 'organik' hilesi bitiyor

Yumurtada 'organik' hilesi bitiyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA