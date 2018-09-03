Yozgat’ta çıkan yangın sonucu 5 daire kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Nohutlu Mahallesi Yüzbaşı Bahattin Çokdeğerli Caddesi’nde bulunan apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katında bulunan 5 daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Yangına ilk müdahale TOMA ile yapıldı. Daha sonra Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 2 saat süren yangına Sorgun ve Yerköy Belediyesinden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Bazı vatandaşlar yanan apartmanı cep telefonu kamerasıyla çekerken bazı vatandaşlar ise zehirlenme tehlikesi atlattı. Çatı katında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden olurken bazı apartman sakinleri de sinir krizi geçirdi. Yangın haberini alan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve yetkililer olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.