Yozgat'ta engelli öğrencileri taşıyan servis devrildi: 13 yaralı

ozgat'ta saat 16.00 sıralarında Sorgun’a bağlı Küçükköhne köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

29 yaşındaki İslam Altun yönetimindeki 66 AF 685 plakalı minibüs, Küçükköhne köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü İslam Altun ile birlikte 12 engelli öğrenci yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.