Yozgat'ta ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yozgat Yenicami Mahallesi Stadyum Sokak’ta bulunan müstakil evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- AA
Yozgat Yenicami Mahallesi Stadyum Sokak’ta bulunan müstakil evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında,yalnız yaşan ev sahibi 89 yaşındaki Ayşe Çalışkan yaşamını yitirdi.
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