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Yozgat’ta göçük meydana geldi: 2 ölü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı Köyü'nde içme suyu kanalında çalışırken meydana gelen göçüğün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde içme suyu şebekesi için kazılan kanalda köy muhtarı Ahmet Alıcı ve Ali Bektaş toprak altında kaldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri göçük altında kalan çalışanları çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı.
 
2 saat toprak altında kalan Alıcı ve Bektaş Akdağmadeni Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alıcı ve Bektaş'ın hayatını kaybetti öğrenildi.
 
Yozgat’ta göçük: Kara haber geldi

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