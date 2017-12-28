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Yozgat’ta kaçak define kazısı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, kaçak define kazısı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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Saraykent ilçesinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede operasyon düzenledi. Define arayan 2 kişi, kazdıkları 20 metrelik çukurda suçüstü yakalandı. Şüphellier gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazı malzemeleri, su tahliye pompası, jeneratör ile 2 av tüfeği ve bir otomobile el kondu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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