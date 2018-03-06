Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkildi

Yozgat'ta sağanak yağış ve dolu, kent sakinlerine zor anlar yaşattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yozgat'ta sağanak yağış ve dolu, kent sakinlerine zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı'nda rögar kapaklarını tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Belediye ve karayolları ekiplerinin iş makineleriyle karayolundaki suyu tahliye etmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik 8 şehit verdiğimiz tünellere böyle girdi

Mehmetçik 8 şehit verdiğimiz tünellere böyle girdi

Yoğurt suyunun inanılmaz faydaları

Yoğurt suyunun inanılmaz faydaları

76 yıl sonra o kayıp uçak gemisi görüntülendi

76 yıl sonra o kayıp uçak gemisi görüntülendi

Balık satıcısı kedi

Balık satıcısı kedi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA