Yozgat’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, 1 kişi yaralandı

Yozgat’ta akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar, Şeyh Osman Mahallesi’nde Turkuaz Sitesinin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar Yozgat - Kayseri yolu üzerine düştü. Bir süre yol trafiğe kapanırken park halindeki araçlar ve iş yerleri de zarar gördü.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri kopan parçaların altında insan kalıp kalmadığını kontrol ederken, karayolları ve belediye ekipleri de yoldaki kalasları ve diğer parçaları temizledi. Diğer yandan ise şiddetli rüzgar, sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısının uçmasına ve duvarlarının yıkılmasına neden oldu. İş yerinde bulunan işçilerden Ethem E. yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile yaralı Ethem E. Bozok Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anını anlatan bina sakinlerinden Nuri Yeşilay yaptığı açıklamada “Önce dolu yağdı, doludan sonra kuvvetli bir rüzgar çatının malzemelerini uçurdu. Malzemeler yola düşmeye başladı. Allah'tan ki trafik ışıkları kırmızıda yandığı için yol boştu, yoksa büyük bir zayiat olabilirdi" dedi.

Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan ise şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçtuğunu söyleyerek belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. Kılınçaslan, "Bir vatandaşımız yaralandı, maddi hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok." şeklinde konuştu.