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Yozgat’ta sosyal medya sapığı polise yakalandı

Yozgat’ta bir kişi, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta sahte profille 10 ile 15 yaşındaki çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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 Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta sahte profille 10 ile 15 yaşındaki çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan A.Y isimli şahıs, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli A. Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.  

 Yozgat Valiliği tarafından yapılan olayla ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yozgat’ta bulunan 10 ile 15 yaşları arasında çok sayıda kız ve erkek çocuğa Facebook üzerinden tehdit ve şantajda bulunarak, cinsel istismarda bulunan şüpheli şahsı, 2 ay süren titiz çalışması sonucu tespit ederek gözaltına aldı. 33 yaşındaki şüpheli A.Y., mağdurların adına sahte Facebook hesapları açarak yeni kurbanların peşine düştüğü, kurbanlarına şantaj ve tehditlerde bulunarak 10 ile 15 yaşları arası çocuklardan zorla cinsel içerikli resim ve videolarını aldığı, bu video ve resimleri çocukların ailelerine göndererek, çocuklardan daha fazla cinsel içerikli video talep ettiği edinilen bilgiler arasında; ayrıca şüpheli A.Y. ifadesinde suçunu itiraf etmiştir. Şahsın kaç çocuğa bu şekilde cinsel istismarda bulunduğu akıllı telefonun Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce incelenmesinin ardından netliğe kavuşacaktır. Şüpheli A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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