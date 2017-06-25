Yozgat’ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Boyraz idaresindeki 34 HV 2393 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Ankara karayolu, Delici mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, araçta bulunan Bahire Erduman hayatını kaybederken, sürücü Boyraz ile Güllü Boyraz yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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