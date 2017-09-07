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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 43 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağrı’dan İzmir’e giden 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemeye gere kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda 112 Acil Sağlık, AKUT ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sorgun, Akdağmadeni ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

 

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