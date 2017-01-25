Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yozgat'taki FETÖ soruþturmasýnda 12 tutuklama

Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan 14 þüpheliden 12'si tutuklandý.

  • ÝHA
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
x

Yozgat Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen soruþturma kapsamýnda örgütün þifreli haberleþme programý ByLock'u kullandýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan aralarýnda akademisyen ve öðretmenlerin de bulunduðu 14 þüphelinin emniyetteki iþlemleri tamamlandý.

Adliyeye sevk edilen zanlýlardan 12'si çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Þüphelilerden biri adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý, diðeri ise dosyasýnýn Aksaray Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda olmasýndan dolayý Aksaray'a sevk edildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi ekiplerince 20 Ocak'ta Yozgat, Ankara, Kýrþehir, Sinop, Giresun, Kayseri ve Hatay'da düzenlenen eþ zamanlý operasyonda 14 þüpheli gözaltýna alýnmýþtý.

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoðan: Mevkidaþýma FETÖ'yle ilgili bilgiler verdim

Erdoðan: Mevkidaþýma FETÖ'yle ilgili bilgiler verdim

Koreli askerlerden inanýlmaz tatbikat

Koreli askerlerden inanýlmaz tatbikat

AK Parti'nin tanýtým kitabýnda Bahçeli sürprizi

AK Parti'nin tanýtým kitabýnda Bahçeli sürprizi

NASA’nýn yeni gözlem uydusuyla Dünya daha net

NASA’nýn yeni gözlem uydusuyla Dünya daha net

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA