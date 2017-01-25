Yozgat'taki FETÖ soruþturmasýnda 12 tutuklama
Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan 14 þüpheliden 12'si tutuklandý.
- ÝHA
Yozgat Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen soruþturma kapsamýnda örgütün þifreli haberleþme programý ByLock'u kullandýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan aralarýnda akademisyen ve öðretmenlerin de bulunduðu 14 þüphelinin emniyetteki iþlemleri tamamlandý.
Adliyeye sevk edilen zanlýlardan 12'si çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Þüphelilerden biri adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý, diðeri ise dosyasýnýn Aksaray Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda olmasýndan dolayý Aksaray'a sevk edildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi ekiplerince 20 Ocak'ta Yozgat, Ankara, Kýrþehir, Sinop, Giresun, Kayseri ve Hatay'da düzenlenen eþ zamanlý operasyonda 14 þüpheli gözaltýna alýnmýþtý.
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