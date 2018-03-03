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YPG’liden itiraf: Dış güçlerin kuklasıyız

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terörist Refik İ., 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

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Refik İ. şu itiraflarda bulundu: PYD, YPG ve YPJ, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler tarafından hayata geçirilen bir proje. Bizler de onların kuklası gibi her gün ölüyor, ya da öldürüyorduk... Mahkeme, teröristi Türkiye toprakları içinde güvenlik güçlerine karşı herhangi bir silahlı saldırıda bulunmadan kendiliğinden teslim olup itiraflarda bulunması nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandır ırak serbest bıraktı.

Kaynak: SABAH

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