YPG/PKK'lı teröristler, Afrin işgalini Avrupa üzerinden sürdürmeye çalışıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 51. gününde başarılı bir şekilde devam ediyor. TSK'nın açıkladığı son duruma göre harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 135'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 171 bölgeyi terörden temizledi ve 3213 terörist etkisiz hale getirildi.



Afrin'de Mehmetçik ve ÖSO temizliğe devam ederken terör yandaşları da boş durmuyor. Terör örgütü YPG/ PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yaparak Afrin'i kurtarma yolunu deniyor.



Almanya Berlin'de, PKK/PYD terör örgütü destekçileri sokaklara çıktı. Afrin'in terörden temizlenmesiyle eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları, Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı. Gösterilere müdahale etmeyen Alman polisi, terör propagandası yapılmasına göz yumuyor. FETÖ'cüler de PKK'ya açık destek veriyor.



Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'nın dört bir yanında Afrin için protesto yapıyor. Dünya ülkeleri bize sahip çıksın sloganları atıyorlar.



Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Hediye Yusuf "Afrin'de durum ağırlaşıyor" diyerek, "Bütün halkımız bulundukları her yerde alanlara çıkarak, Türk ve Rus kurumlarına yürüyüp kararlı eylemler yapmalılar. Bütün Rus ve Türk Elçilik & Konsoloslukları işgal edilmeli" şeklinde provokasyon çağrısı yaptı.



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