Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Siirt'te otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hasret Kezer hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, dün akşam sularında merkeze bağlı Aktaş köyünde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat Ö.'nün kullandığı 34 KK 6427 plakalı aracın çarpmasıyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Hasret Kezer, tedavi gördüğü Batman Bölge Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasret Kezer'in cenazesi köyde defnedilecek.
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