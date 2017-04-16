YSK Başkanı kararı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven referandum sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Güven'in açıklamaları şöyle:

Bugün yapılan referandum sonuçları sonuçlanmıştır. Yurt içi seçimler sonuçlanmıştır. Yurt dışındaki seçmenlerin kullandığı oylar ve bugün yurt içindeki seçmenlerimizin kullandığı oylar çoğunlukla sayılmıştır.

KANITLANMADIKÇA GEÇERLİ SAYILACAK

Halk oylamasıyla ilgili bilgi almak isteyenlere e posta ve SMS ile bilgilendirme mesajları gönderdik. Seçim torbalarını seçim günü 05:00'da bina sorumlularına teslim ettik. Siyasi partilerin görevlendirdiği sandık kurulu üyelerine bu seçimde de önceden olduğu gibi eğitim verdik. bugün sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere ulaşmadan önce 'Mühürsüz oylar' şikayeti üzerine kurulumuz dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça oyların geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

FAZLA MÜREKKEPTEN KAYNAKLANAN SEBEPLERDEN GEÇERSİZ SAYILAMAZ

Oy pusulalarının mühürlenmesinin amacının sahte oy pusulasını engellemek olduğu, mührün ön yüzüne veya arka yüzüne basılmasıyla fazla mürekkepten kaynaklı ön yüze geldiğinde de geçersiz sayılmasına gerekçe değildir.

KESİN SONUÇ 11-12 GÜN SONRA AÇIKLANACAKTIR

Kurulumuza intikal eden ve kesin olmayan sonuçlara göre halk oylamasında 'Evet' çıkmıştır. Kesin sonuçlar en geç 11-12 gün sonra açıklanacaktır.

BU KARAR İLK KEZ ALINMAMIŞTIR

Sandıkların tamamına yakınında AK Parti ve CHP üyeleri görev yapmış oyları saymış tutanakları ıslak imza ile imzalamışlardır. YSK, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır.