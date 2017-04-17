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YSK Başkanı: Tartışmaya konu olan oy pusulaları YSK tarafından üretildi

YSK Başkanı açıklama yapıyor. Güven, 'Geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusula ve zarflarını YSK üretmiştir, sahte değildir' dedi.

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YSK Başkanı Sadi Güven'nin açıklamaları şöyle:
 
Vatandaşa Verilen zarf ve oy pusulaları fligramlı, YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır. Paralardaki gibi YSK’nın filgramını görebilirsiniz. Yani dün akşamdan beri tartışmaya neden olan oy pusulaları YSK tarafından üretilen ve geçerli olan oy pusulası ve zarflardır. Yasa koyucu bu filgramlı oy pusulası ve zarfların yanı sıra ikinci bir tedir almış ve orada bulunan sandık başkanı ve üyelerinin oy basmak suretiyle ikinci bir tedbir almasını öngörmüştür. Onların yaptıkları bir hata nedeniyle vatandaşın anayasal hakkını kullanması, iradesinin sandığa yansımasına karar verdik. Olay budur. Vatandaş kendisine verilen geçerli oy pusulasını geçerli bir şekilde sandığa atmıştır. Sadece orada sandık başında çalışan görevlilerin bizim eğitim vermemize, o sabah mesajla bilgi vermemize rağmen hatalı yapmasıdır. Bu bizim ilk kez yaptığımız bir işlem değildir. Oyların sahte olduğu ispat edilmedikçe oylar bu şekilde kullanıldığında geçerli olduğuna dair birçok kararımız vardır. Biz bu kararı sonuçlar sisteme girmeden, kimsenin kafasına bir şey takılmadan verdik. Sonrasında verseydik belki tartışma olurdu ama sandıklar açılmaya başladığı anda vatandaşın hakkını zayii etmeme adına aldık.
 

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