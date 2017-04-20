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YSK eylemcisinden CHP'li vekile skandal istek

YSK önünde önünde toplanan eylemciler, CHP'li vekillerden Gezi oylarının yeninden alevlendirilmesini istedi.

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16 Nisan'da sandık başına giden Türkiye'nin tercihi 'evet' oldu. Sonuçları hazmedemeyenler, seçmenin iradesine gölge düşürmeye çalışıyor. Referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapan CHP, YSK binası önünde eylem düzenledi.
 
O ANLAR KAMERADA
 
Eyleme katılanların CHP'li vekillere söyledikleri ise; kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
 
"ASLINDA VAR YA GEZİ GİBİ OLMASI LAZIM"
 
Görüntülerde; bir eylemcinin "Bundan bir sonuç alacağız değil mi inşallahi" dediği ve CHP'li vekilden "İnşallah" yanıtını aldığı duyuluyor. Görüntülerin devamında, eylemci "Aslında var ya Gezi gibi olması lazım." diye konuştu.

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