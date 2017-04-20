YSK eylemcisinden CHP'li vekile skandal istek

16 Nisan'da sandık başına giden Türkiye'nin tercihi 'evet' oldu. Sonuçları hazmedemeyenler, seçmenin iradesine gölge düşürmeye çalışıyor. Referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapan CHP, YSK binası önünde eylem düzenledi.

O ANLAR KAMERADA

Eyleme katılanların CHP'li vekillere söyledikleri ise; kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ASLINDA VAR YA GEZİ GİBİ OLMASI LAZIM"

Görüntülerde; bir eylemcinin "Bundan bir sonuç alacağız değil mi inşallahi" dediği ve CHP'li vekilden "İnşallah" yanıtını aldığı duyuluyor. Görüntülerin devamında, eylemci "Aslında var ya Gezi gibi olması lazım." diye konuştu.