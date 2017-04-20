YSK eylemcisinden CHP'li vekile skandal istek
YSK önünde önünde toplanan eylemciler, CHP'li vekillerden Gezi oylarının yeninden alevlendirilmesini istedi.
16 Nisan'da sandık başına giden Türkiye'nin tercihi 'evet' oldu. Sonuçları hazmedemeyenler, seçmenin iradesine gölge düşürmeye çalışıyor. Referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapan CHP, YSK binası önünde eylem düzenledi.
O ANLAR KAMERADA
Eyleme katılanların CHP'li vekillere söyledikleri ise; kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
"ASLINDA VAR YA GEZİ GİBİ OLMASI LAZIM"
Görüntülerde; bir eylemcinin "Bundan bir sonuç alacağız değil mi inşallahi" dediği ve CHP'li vekilden "İnşallah" yanıtını aldığı duyuluyor. Görüntülerin devamında, eylemci "Aslında var ya Gezi gibi olması lazım." diye konuştu.
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