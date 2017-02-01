YSK Malatya İl Seçim Müdürü açığa alındı
Sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve referandumla ilgili mesaj paylaştığı iddia edilen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun açığa alındı.
- AA
YSK, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Dursun hakkında soruşturma başlattı. Hakkında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar Dursun'un geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.
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