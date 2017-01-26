Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YSK'nın referandum ile ilgili kararı resmi gazetede yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulmasında, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 410-415 olarak belirlenmesine karar verdi.

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, şu ifadeler yer aldı:
 
“Halkoylamasında, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 410-415 olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının 410-415 olarak belirlenmesine,
 
Köylerde seçmen sayısını 415’i aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, 25 Ocak 2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'nin AYM kararına ilişkin Erdoğan'dan açıklama

CHP'nin AYM kararına ilişkin Erdoğan'dan açıklama

NASA’nın yeni gözlem uydusuyla Dünya daha net

NASA’nın yeni gözlem uydusuyla Dünya daha net

Milas'ta inşaat kazısı sırasında oda mezar bulundu

Milas'ta inşaat kazısı sırasında oda mezar bulundu

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA