YTÜ'den 'Yahudi ulus devlet' yasasına kınama

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Senatosu, Türkiye ve dünyada tepkilere yol açan "Yahudi ulus devlet" yasasını kınadı.

YTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, senato toplantısında oy birliği ile kabul edilen bildiriyle İsrail parlamentosu tarafından kabul edilen İsrail'i "Yahudi halkının ulus devleti" ilan eden sözde yasaya tepki gösterildi.

Yasanın ırkçı ve ayrımcı politikaları hukukileştirdiği ve bölgede barış ümidi taşıyan kesimleri hayal kırıklığına uğrattığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar, başta Müslüman Araplar olmak üzere Yahudi olmayan 1,5 milyon İsrail vatandaşını resmen ikinci sınıf insan kategorisine sokmuştur. Bu yüz kızartıcı kanunla İsrail, Güney Afrika örneğine benzer tarzda bir 'apartheid' devleti inşa ettiğini pervasızca vurgulamıştır. Ömründe Filistin'i görmemiş diaspora Yahudileri, işgal edilmiş topraklarda uluslararası hukuk tarafından yasaklanan yeni yerleşimler kurmak üzere davet edilirken, vatanlarından zorla sürülen Filistinlilerin ülkelerine dönme hakları yok sayılmaktadır. Arapça'nın resmi dil statüsü ortadan kaldırılmakta, İbranice tek resmi dil haline getirilmektedir. Yeni yasayla yeryüzündeki tüm Yahudilerin hamiliği rolünü üstleneceğini ifade eden İsrail devleti, diğer ülkelerin Yahudi vatandaşlarını da kendi uzantısı haline getirme niyetini alenileştirmektedir. İbrani takvimine resmi takvim statüsü kazandırılmakta, doğusu ve batısıyla tüm Kudüs, İsrail devletinin başkenti sayılmakta ve Filistin topraklarında kendi kaderini tayin hakkının yalnızca Yahudi halkına ait olduğu söylenmektedir."

Açıklamada, yapılanın tüm plan ve arayışları geçersiz kıldığı aktarılarak, Birleşmiş Milletler'in kararlarını da ayaklar altına aldığına işaret edildi.

"Yahudi ulus devlet" yasasının kınandığı açıklamada, "Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu olarak adalet medeniyetinin tarihi başkenti İstanbul'dan bu açık haksızlığa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Hukukun gücünün değil gücün hukukunun hakim olmasını, ırkçılığın ve ayrımcılığın yasalaşmasını öngören bu kararı, vicdanı kanayan tüm insanlıkla birlikte lanetliyor ve bu tarihi kavşakta yüreklerimizin mazlum Filistin halkıyla birlikte attığını ilan ediyoruz." denildi.