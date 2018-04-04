Yük hayvanının üzerinde 4 bin 475 fişek ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kişinin olay yerinde bıraktığı yük hayvanının üzerinde 4 bin 475 fişek ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 4 Nisan'da Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Samanlı Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince keşif ve gözetleme faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak topraklarından Türkiye topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edilen şahıs, 'dur' ihtarlarına uymayarak Irak topraklarına kaçmıştır. Şüpheli şahsın kaçarken olay yerinde bıraktığı yük hayvanının üzerinde yapılan aramada 4 bin 250 adet 9 milimetre ve 225 adet 7,65 milimetre çapında toplam 4 bin 475 fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Derecik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından muhafaza altına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''
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