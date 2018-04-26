Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti
Şırnak'ta bir firmaya ait beton mikserinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 5 işçi yaralandı.
- AA
Yeşilyurt Mahallesi'nde dere ıslah çalışması yapan yüklenici firmaya ait beton mikserinin boşaltım sırasında pompasının yüksek gerilim hattına çarpmasıyla elektrik telleri koptu.
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2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Elektrik tellerinin mikser aracının üstüne düşmesi sonucu aracın sürücüsü Mehmet Dayan (33) ve Sami Uçkuca (29) ile 3 işçi yaralandı.
Uçkuca ve Dayan Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Hastaneye kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Telleri kopan trafo onarılarak mahalleye yeniden enerji verildi.
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