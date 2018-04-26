Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti

Yeşilyurt Mahallesi'nde dere ıslah çalışması yapan yüklenici firmaya ait beton mikserinin boşaltım sırasında pompasının yüksek gerilim hattına çarpmasıyla elektrik telleri koptu.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/26/260420180110040058600_3.jpg>

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Elektrik tellerinin mikser aracının üstüne düşmesi sonucu aracın sürücüsü Mehmet Dayan (33) ve Sami Uçkuca (29) ile 3 işçi yaralandı.

Uçkuca ve Dayan Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Telleri kopan trafo onarılarak mahalleye yeniden enerji verildi.