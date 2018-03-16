0Yüksek yargıçlar da darbeyi 'bahar müjdesi' motivasyonuyla beklemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin yargılandığı davalar Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam ediyor.

Eski yüksek yargı üyesi sanıkların, ByLock aracılığıyla aralarında yaptıkları yazışmalar da en önemli deliller olarak dava dosyalarında yerini aldı. Bu kapsamda, üyeler arasındaki mesajlaşmalarda darbeyi çağrıştıran ifadeler kullanıldığı belirlendi.

Bazı Yargıtay üyelerinin çözümü yapılan Ocak 2016 tarihine ait ByLock yazışmalarında, "Yüz yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç yaz sonu itibariyle bitti, artık imtihan faslındayız." ifadelerinin yanı sıra darbe girişimine işaret ettiği düşünülen, "Bahara çok az kaldı, biraz daha dayanın, bahar gerçekten çok yaklaştı." cümlesi dikkati çekti.

Eski yüksek yargı üyelerinin birbirleriyle paylaştığı bir mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Vaizlik imtihanında Nur suresi 55. ayeti çıkmıştı. Hiçbir şeyde rastlantı yoktur. Elli senedir bu ayetin tahakkuk edeceği günü bekledim durdum. Bugün dünya 'Anglo-Sakson, Siyon, Mason' şeytan üçgeninde inim inim inliyor. Bizdeki durum bunların 300 senelik ince işçiliğinin neticesi. İçimizdeki Pakraduniler, Dönmeler, Persler hepsini aleyhinizde ittifak ettirdiler. Ama 100 yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin. Bu süreç (yaz sonu itibarıyla) bitti. Artık imtihan faslındayız, ta ki bütün karakterler iyice gün yüzüne çıksın, hamlar haslardan tamamen ayrılsın."

Mesajlarda diğer örgüt mensuplarına yapıldığı gibi eski yüksek yargı üyelerinin de rüyalar üzerinden motive edilmeye çalışıldığı görülürken rüya içerikli olduğu belirtilen bir mesajda, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'da vazifeli esnaf, hoca, talebe ve benzeri epeyce geniş bir kalabalıkla çok güzel yemyeşil bir alanda toplanmış muhabbet ediyoruz. Sonra alana nuraniyeti gözleri kamaştıran birkaç zat gelir. Bize 'Neler yapıyorsunuz?' diye sorarlar. Biz de 'Diyarbakır'da vazifeli kişileriz,' diye cevap veriyoruz. Ardından daha dikkatli bakınca o nurani heyetin içinde üstat hazretleri de var. Bana hangi yıla girdiğimizi soruyor. Ben de 'Efendim 2016'ya yeni girdik.' deyince gayet latifeli bir tarzda 'Desenize bahara çok az kaldı.' diye cevap veriyor. 'Az daha dayanın, bahar gerçekten çok yaklaştı.' şeklinde topluluğa hitap ediyor ve hepimiz onun hem huzurlu hem de çok sevinçli olduğunu görüyoruz."