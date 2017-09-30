Yüksekova patlama: 1 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin Eski Kışla Mahallesinde meydana geldi. Buldukları cismi kurcaladıkları sıra meydana gelen patlamada 6-7 yaşlarında U.K. ve E.K. isimli kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler, olay yerine çağrılan ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan U.K., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşinin ise tedavisi devam ediyor. Polis, patlamanın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "30.09.2017 günü saat: 13.50 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi No:23 önünde bulunan moloz yığını içerisinde operasyon zamanından kalan patlamamış mühimmat olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu 1 çocuk olay yerinde yaşamını yitirmiş, 1 çocuk ise, ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuğun tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."